《華爾街日報》援引消息人士報導，美國總統拜登可能在本周宣布取消部分川普前政府時期對中國進口商品課徵的高額關稅，受此消息提振，周二香港恆生指數開盤勁揚1%，惟目前漲幅收斂，僅小漲0.4%，報21915.48點。國企股(H股)漲0.38%，為7676.62點。

報導指出，拜登可能在本周宣布暫停對服飾和學校用品等消費品徵收關稅，但另一方面可能調高對工業機械、運輸設備等策略性產品的關稅，也可能依據「1974年貿易法301條款」（1974 Trade Act's section 301）對中國補貼高科技產業啟動新調查。

恆生科技股指數亦開高走低，目前回落至平盤附近，成分股漲跌互見，商湯在連日重挫後反彈，目前上漲5.9%，表現最佳，盤初曾一度跌逾6%。阿里健康目前漲5.8%，表現次佳。

舜宇光學跌4.2%，在科技股中表現最差。

金融股上漲，為港股帶來支撐，匯豐、建行和明日除息的國壽漲幅均超過1%。