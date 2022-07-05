半導體測試介面廠穎崴(6515)1日以每股352元參考價除息交易，首日一度填息達81.82％，惟隨後受大盤重挫拖累反重挫收黑4.97％，4日回穩反彈4.63％，今（5）日開高後強彈7.43％至376元，歷時3天便完成填息，隨後漲勢雖見壓回，仍維持逾1.5％漲勢。

穎崴受惠美系及台系客戶需求穩健，2022年首季淡季營運持穩高檔，稅後淨利1.19億元，雖季減49.49％、仍年增達近1.62倍，每股盈餘（EPS）3.52元，雙創同期新高。前5月合併營收12.98億元、年增達36.73％，續創同期新高。

展望後市，在異質整合與高階封裝製程需求續增、5G智慧家庭等應用愈趨廣泛下，對測試介面技術要求帶來更多挑戰。穎崴將以現有高階測試座、晶圓測試用垂直探針卡、老化測試介面與廣溫域溫控設備等產品為基礎，持續研發貼近客戶需求與市場動向的測試介面。

投顧法人指出，2大CPU與CPU領導廠商預計下半年推出新產品，穎崴將提供售價較高的垂直探針卡（VPC）與同軸測試座。受惠取得新高速運算（HPC）測試專案帶動，穎崴今明2年探針卡營收有望分別成長84％及19％、測試座營收分別成長25％及18％。

為因應產能需求，穎崴於高雄楠梓科技園區興建新廠，預計生產HPC及AI應用的測試座及彈簧針，預期將在明年首季完工，為未來營運動能挹注可觀效益。投顧法人指出，穎崴目前自製率約25％，新廠產能完全上線後將可提升至40～50％，降低受供應鏈干擾風險。

整體而言，投顧法人看好穎崴市占率穩步擴大，2022～2024年獲利年複合成長率估達25％，成長狀態與精測快速成長階段相似，且成長幅度未達伺服器及GPU同業平均，首評給予「增加持股」評等、目標價550元，為測試介面產業首選個股。