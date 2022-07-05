全球半導體市況雜音不斷，為台積電等公司供應關鍵晶片製造材料的日本化工供應商昭和電工（Showa Denko K.K.）表示，預計未來將進一步漲價，並減少不賺錢的產品線，以應對5500億美元規模的半導體行業後續挑戰。

美國財經媒體引述昭和電工財務長染宮秀樹（Hideki Somemiya）說法指出，2022下半年全球還會大幅升息，在今年至少升息12次的基礎上，加上俄烏戰爭加劇導致能源成本大漲、日圓匯價大貶等，他強調，這些種種對經濟利空負面消息，恐怕要到2023年才有機會回復正常。

昭和電工表示，當前的目標就是希望說服客戶，能一起分擔大漲的生產成本，以目前市場走勢預估，投入價格已漲到當初估算的至少兩倍。

昭和電工股價在過去12個月內跌了31%，公司目前已經開始終止一些沒賺錢的產品銷售，並結束和客戶的合約。

東洋證券(Toyo Securities)分析師安田秀樹（Hideki Yasuda）則強調，除了昭和電工漲價外，其它零組件業者以及材料供應商，為避免經營走上困境，也都把多出的製造成本轉嫁給客戶，可預期像是電子產品類的耐用消費品，未來購買時應該會更貴。

值得注意的是，今年晶圓代工廠再掀起新一波漲價潮，在台積電5月通知客戶，明年起晶圓代工價格將依照不同製程調漲5%到8%後，南韓大廠三星也跟進漲價，傳出漲幅高達15%到20%左右。外媒分析指出，三星晶圓代工調漲幅度高於台積電，背後關鍵在於良率不如人。