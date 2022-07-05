高教工會今天引述教育部的資料表示，目前全國有582名「雙薪教授」，他們是從是從國立大學或政府機關退休轉任私校，影響到近千名年輕博士進大專校院任教的機會。關於雙薪教授，文化大學有38位最多，若以比例來分，開南大學占9.38％最高。

所謂「雙薪教授」，指的是已經自其他國立大專院校、抑或是相關政府機關退休的高級官員，卻在退休已開始領取退休金的情況下，再度被私立大專院校聘任為專任、講座或客座等等名義上占全職教授缺額，同時再領取最高級數以上的專任教授薪俸。

高教工會研究員陳柏謙說，全國目前有582位雙薪教授，他們在私校領的月薪至少12萬元以上，是一個新進的年輕助理教授7.4萬元的1.6倍。雙薪教授卡住私校職缺，影響到年輕博士的就業機會。

陳柏謙表示，雙薪教授人數最多的前5名學校，分別是文化大學38位、亞洲大學27位、健行科大25位、北醫大23位、銘傳大學和正修科大各18位。

若以比例來分，開南大學有9.38％的教師是雙薪教授，居全國最高；第2至5名分別是健行科大9.36％、佛光大學8.02％、中華科大7.09％及亞洲大學7.01％。

大法官781、782、783號解釋案，不是已經認定「雙薪教授」合法嗎？高教工會理事長周平表示，大法官解釋案的意思是，因為法令不完備，所以雙薪教授並未違法。他建議，基於世代公義的目的，政府應立法來避免雙薪教授出現，以讓年輕博士有進大學任教的機會。

台師大英語系教授黃涵榆涵於表示，他個人求學到教學過程中，遇到許多二春、三春的教授，他們是好老師、好同事，但這涉及世代公平正義的問題，雙薪教授占住了年輕博士的就業機會，這種現象必須改變。他建議公立大學退下來的教師，不要去占私立學校的職缺，而是以「獨立學者」的身分來繼續發揮價值。

教育部回應，對於減少退休軍公教人員再任私立學校情形，向來非常重視，目前已透過「於計算獎補助款核配基準時進用退休再任教師不得列計為專任教師人數」、「限制私立學校使用教育部獎補助款支付退休軍公教人員薪資」、「已領退休金再任私立學校之軍公教人員退撫儲金改由私立學校負擔」與「已請領公教人員保險費再任私立學校人員自行負擔保險費」等措施降低是類人員退休再任情形。

近年退休再任私立學校人數已呈減少趨勢，教育部未來將持續落實相關措施，以減少再任私校情形。