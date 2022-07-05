陽明交通大學團隊利用DNA製造出水凝膠膠囊，這種膠囊可包裹藥物或訊號源，在分子層次與體內特定細胞反應，實現先感測後治療的精準醫療，未來有機會用於癌症檢測。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大生化暨分子生物研究所助理教授廖韋晴的研發團隊，利用DNA的鹼基專一配對性質，透過雜交鏈聚合反應，將DNA一層層包覆在碳酸鈣上，組裝出球型的立體結構；移除碳酸鈣後，形成中空可包裹藥物或訊號源的球型DNA水凝膠膠囊。

這個大小奈米等級的膠囊，可嵌入特殊功能的DNA，讓膠囊具有類似機械開關的功能，偵測到特定分子或環境酸鹼值後才會打開，進行刺激響應，並釋放出裡面的藥物或訊號源。

為測試DNA膠囊，研發團隊在膠囊的橋接DNA上嵌入microRNA-141 感測序列，當膠囊偵測到環境中存在的目標microRNA時，會誘發DNA序列置換，膠囊就會像鑰匙開鎖般進而釋放包裹在裡面的訊號分子，測量環境中的microRNA表現量；鑑於microRNA與癌症的關聯性，這項技術將有助於縮短偵測時間並達到實際可應用的偵測極限。

廖韋晴表示，DNA膠囊除了包裹訊號源用於體外生物標記偵測，也能用於裝載治療藥物，由於DNA的高度生物相容性，將有機會發展成為在體內具控制釋放能力的藥物傳遞系統。

這項研究由台灣及以色列共同合作，並獲科技部支持，由張文馨碩士及李宜芳碩士協助完成，研究成果發表於英國皇家化學學會奈米科學研究指標期刊Nanoscale。（編輯：方沛清）1110705