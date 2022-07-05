4日晚間美股假期休市，日本股市5日最新上漲1.3％，港股連續第三個交易日低收後，5日早段開盤漲逾兩百點。
香港信報報導，恒指開盤漲222點或1％，報22,053。
國指開盤漲94點報7,742。科指開盤漲75點或1.5％報4,959。
個股方面，騰訊開盤漲0.3％報348港幣。阿里巴巴開盤漲2.7％報116.3港幣。美團開盤漲1.9％報205港幣。友邦開盤漲0.9％報86港幣。商湯開盤大跌5.5％報2.4港幣，再創新低。
4日晚間美股假期休市，日本股市5日最新上漲1.3％，港股連續第三個交易日低收後，5日早段開盤漲逾兩百點。
香港信報報導，恒指開盤漲222點或1％，報22,053。
國指開盤漲94點報7,742。科指開盤漲75點或1.5％報4,959。
個股方面，騰訊開盤漲0.3％報348港幣。阿里巴巴開盤漲2.7％報116.3港幣。美團開盤漲1.9％報205港幣。友邦開盤漲0.9％報86港幣。商湯開盤大跌5.5％報2.4港幣，再創新低。
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