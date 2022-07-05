粗心女職員錯把30萬當垃圾 捷運清潔阿姨拾金不昧

北市一間廣告公司的蔡姓美術助理，上月20日下班時，誤將裝有30萬現金的牛皮紙袋當成垃圾，丟棄在捷運南京三民站的垃圾桶裡面，所幸捷運公司的清潔阿姨發現垃圾桶內的牛皮紙袋異常乾淨，不似裝有垃圾，檢視後赫然裝30萬的千元鈔票，隨即通知員警，順利找到失主，並將30萬現金發還。

處理的員警表示，如果是自己遺失30萬，必定會很著急，本著同理心儘速找到遺失的失主，協助旅客可以找回遺失物，員警樂於助人，自己心中則充滿成就感。

25歲蔡女找回30萬貨款後，除了感謝員警相助外也感激清潔阿姨拾金不昧。她解釋烏龍過程是因上班時，不慎打破的玻璃杯，在辦公室內以牛皮紙袋包裹，下班攜至捷運站內大型垃圾桶丟棄，但因隨身物品較多，誤將隔天要交給廠商的貨款當成垃圾，順手丟棄在垃圾桶內。

捷運公司清潔人員清運垃圾時，赫然發現牛皮紙袋內裝有千元鈔票，立即通知員警到場，清點後發現30萬，員警根據監視器，發現蔡女丟棄牛皮紙袋後離區，並搭車往新店，員警根據搭車通知蔡女，她才驚覺貨款已經被熱心民眾找回，並對員警感謝不已。