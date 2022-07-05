根據國內調查，我國每年使用約40億個一次用飲料杯，為從源頭減量，環保署自7月1日減塑新政策上路，只要民眾自帶飲料杯，店家必須提供5元的優惠。環團表示，針對自備飲料杯，許多連鎖業者反應民眾自備比例低、清潔規範不足和政策落實不一致等現況，呼籲政府加強推廣自備環保容器，並確立清潔衛生標準。

環保署公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」已於7月1日起實施，屆時全台約500個連鎖品牌、2萬個連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，店家需要提至少5元價差，預估年減7000噸廢棄物、5.8億個飲料杯。

綠色和平減塑專案主任唐安表示，針對2021年下半年主要針對大型連鎖業者訪談發現，業者普遍認同國際減塑趨勢與現行政策，但也反應自備容器比例低，原因包含政策推廣不足，不適用線上點餐和清潔衛生問題等，以及清潔規範不足和政策落實不一致等現況，且減塑路徑不清晰，忽路業者轉型需求。

唐安指出，循環容器產業作為全球推動減塑的關鍵新角色，在台灣卻面臨人力資源匱乏、技術設備參差不齊、媒合平台不足等問題。疫情期間，大眾針對重複清洗循環容器的安全衛生產生疑慮，進一步反映出政府推行循環容器，卻末有全面適用循環容器清潔需求的相關法令，建議由衛福部制定適用於循環容器的清潔衛生標準。

衛福部食藥署簡任技正周珮如回應，餐具容器的衛生清潔標準現在就有相關法規在執行，無論是一般食品容器具或循環餐具，根據「食品良好衛生規範準則」規定，提供的餐具不應有脂肪、澱粉、蛋白質、洗潔劑之殘留；必要時應進行病原性微生物之檢測，以此保障消費者的食安。

唐安補充，聯合國將於2024年正式落實具有法律約束力的全球塑膠公約，即國際趨勢將持續擴大對一次用塑膠的限制，台灣政府須及早規劃到2030年的減塑政策藍圖與時程表，也應公布明確的細節規劃與配套措施，輔導可行技術、替代方案等，讓業者有緩衝期及充分資源。