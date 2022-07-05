無畏新冠疫情透露升溫跡象，以及通膨又創新高影響，韓股5日在生醫族群帶領下上漲，目前韓股在2,330.93點，漲30.59點或1.33%。不過，韓元卻走貶。

韓國政府5日表示，當地6月CPI(消費者物價指數)大漲至6%，且超乎預期，年增率創近24年來最高，同時，月增率也有0.6%。至於剔除波動較大的食物以及能源後，韓國6月核心CPI年增3.9%，增幅也是繼2009年2月以來最大。

韓國政府指出，目前單日新增約1.8萬確診者，幾乎是4日的3倍。同時，也是1周前兩倍左右。由於韓國大幅放寬抗疫規定，當地確診數量下降趨平，民眾擔心新一波疫情是否再度發生。

生醫類股表現突出，快篩試劑業者SD Biosensor大漲7%，疫苗製造商SK Bioscience更是飆升超過16%。另外，網路營運平台Naver漲4.7%，Kakao也漲至少5%。

盤面較弱者為，糖果製造商Orion跌超過4%，貿易公司三星物產也跌約0.8%。韓元兌一美元匯價在1,297.35附近，韓元貶0.25元。