上海走過最嚴峻的疫情期間，但確診康復者在返回工作崗位或求職時，卻面臨就業市場的歧視眼光。據報導，上海迪士尼、上海富士康等都疑似拒絕聘用新冠確診康復者或方艙志願者。上海迪士尼昨（4）日駁斥這是「不實報導」。

香港《明報》引述陸媒報導，上海浦東秀沿路康新公路一帶，聚集大量勞務介紹所，是上海最大的勞工市場之一。招工仲介大部分都明示，不招收新冠確診康復者，見工時會查核酸記錄。

其中，上海迪士尼樂園項目保安的招聘訊息中，也白紙黑字標注了不接收陽過的康復者，「去過方艙，確診過陽性的不要」。上海迪士尼昨日回應稱，此為「不實報導」，上海迪士尼向所有員工和候選人提供同等就業機會，並表示該保安招聘訊息非經官方授權發布。

上海富士康的招聘訊息，並沒有提到有過陽性史的不要，但仲介稱，「富士康不要陽性的。」上海寶山富馳高科有限公司的招工告示在入職要求中明確寫道，「需要上海本地72小時以內核酸，之前陽過或方艙志願者暫不接收。」

上海大金空調的招聘訊息則明確寫道，「要48小時核酸報告，進過方艙、陽過、做過方艙志願者的不要。」對於勞務仲介的招工條件，大金空調則回應稱，「我司在官方發布招聘要求條件時，從未將『不招收陽性康復人員及方艙志願者』作為招聘要求條件，也從未向勞務仲介提出此招聘要求條件。」

此前，大陸曾被揭新冠康復者遭到就業歧視。人力資源社會保障部下發文件強調，要堅決糾正針對疫情嚴重地區勞動者的就業歧視。