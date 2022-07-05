金門地區四面環海，周邊海域潮間帶的底質環境提供多種生物棲地，呈現潮間帶生態多樣性。（ 金管處提供）

金門國家公園Youth Camp特別設計夜探金門潮間帶單元，帶領青少年親近海洋，傾聽來自大海的聲音，並感受潮間帶的生意盎然。（ 金管處提供）

「2022第14屆金門國家公園Youth Camp活動-夜探金門潮間帶」來了！金管處歡迎金門籍12歲至18歲青少年相揪報名。（金管處提供）

「2022第14屆金門國家公園Youth Camp活動-夜探金門潮間帶」來了！金管處歡迎金門籍12歲至18歲青少年相揪報名，一起傾聽來自大海的聲音，體驗海岸生意盎然、多采多姿的生態。

金管處規畫於7月14日及15日舉辦「2022年第14屆金門國家公園Youth Camp活動-夜探金門潮間帶」活動，7月5日(二)上午10時開放報名，歡迎12歲至18歲青少年朋友踴躍參加，活動招生兩梯次，一梯次24名學員，共招收48名學員。

金管處說明，金門地區四面環海，周邊海域潮間帶的底質環境提供多種生物棲地，呈現潮間帶生態多樣性，這項活動特別設計夜探金門潮間帶單元，帶領青少年親近海洋，傾聽來自大海的聲音，並感受潮間帶的生意盎然。

參加者每人需繳交報名費500元（有清寒證明者免繳），自備盥洗用具、拖鞋、衣物、健保卡、車船證(請先儲值)、個人藥品、防曬與防蟲物品。夜間觀察活動設備則由主辦單位提供。

此次活動採網站報名，報名完成後，需於3個上班工作天內繳交報名費用，逾期視同放棄。報名費可用匯款或至現場繳費，繳費地點為金門國家公園管理處解說教育課。服務電話：解說教育課陳先生（082-313190）。