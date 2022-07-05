主播張齡予懷孕初期孕吐相當嚴重。（三立提供）

「新手媽媽」粿粿會狂搖肚子，藉由胎動觀察小孩。（三立提供）

吳宗憲（中）被嘉賓形容為送子鳥。（三立提供）

三立都會台《綜藝大熱門》今（5日）播出「懷孕最強媽媽」主題，邀請三立主播張齡予、Makiyo、粿粿、陳宥心、華視主播林彥汝與咪妃6位懷孕媽咪，大談懷孕期間甘苦談。

Makiyo原想說要在40歲前生小孩，但沒想到會這麼快就懷孕，笑說：「老公拔太慢！才不小心懷孕。」吳宗憲一聽就笑她好誠實，她說自己前期孕吐後期長痘痘，到現在胖了15公斤，產檢時醫生很真心跟我說太胖了，勸我不要再胖下去，她氣說：「沒禮貌。」她說懷孕初期接觸只有老公，當一知道懷孕時就對他說：「就是你的啦！」老公超級開心還跟我說有了小孩，就有完整一個家的感覺。不過到現在她感覺胸部超級痛，另外就是寶寶壓迫膀胱想尿尿，大喊：「胸部腫脹奶頭超級痛！」還笑說現在變木瓜超不習慣，重點是胸部水腫很痛苦，洗澡不能碰到奶頭，一碰到會痛死，更氣的是胸部變大變黑。

主播張齡予氣自己在30歲前遇過太多渣男，別看她是現代女性，但某些地方還是非常傳統，像她固定去一家神壇求姻緣，有天廟公說太陽星君幫她找到老公了，後來某天在奇妙的時機點就遇到他先生。當朋友一年開始曖昧、約會，她也很直率的跟老公說不願意再浪費時間，於是就把老公帶去擲筊，廟公一看到他兩眼發直的說就是他了，得到聖筊兩人就才正式在一起，交往一陣子真的發現比自己找的好一萬倍，因此連婚紗顏色也是請算命老師幫忙挑開運色。張齡予笑說目前計畫生三個，在懷孕初期她表是很痛苦，初期照三餐吐、火燒心，連喝水都想吐，吃止吐藥也沒用，還透露其實做試管老公是不同意的，怕大家揣測他「不行」，現在老公則像小祕書，天天接送上下班，保姆、月子餐都他處理。

粿粿懷孕後還是小孩臉，她說當初不知道自己懷孕，因為尾椎痛到讓她懷疑人生，竟跑去掛復健科，沒想到一檢查才發現自己懷孕兩個月了。而現在有個習慣只要一沒胎動就狂搖肚子確認小孩還活著！老公摸到胎動比她還激動，她笑說到中後期發現肚子沒有胎動會很緊張，會叫老公范姜來摸：「怎麼不會動？」，我們兩個就會狂搖肚子，最後想想小粿醬可能是在睡覺，不要吵她。更搞笑的是粿粿在懷孕前就很迷糊，有次褲痕卻當成妊娠紋，夫妻倆差點淚灑浴室！

陳宥心之前上吳宗憲節目還是去談不孕症，上了節目之後沒多久就懷孕，笑說吳宗憲是送子鳥。她為孩子也吃盡苦頭，一個月挨兩百針，求神拜佛兩年無動靜，她試過各種求神拜佛偏方，像是請朋友送她金鏟子放床下，象徵「產子」，另外就是朋友還照習俗將南瓜包成小孩的樣子送給她，南瓜上畫眼睛嘴巴，還戴上帽子，吳宗憲一聽還笑說是在過萬聖節嗎？