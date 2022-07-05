南韓知名女歌手CL（李彩麟），出道多年以超強實力派唱腔與多變的造型受到大批海內外粉絲的喜愛。而近日受邀前往法國巴黎參加時裝秀的她，一下車就受到眾人歡迎，紛紛拿起相機狂拍，而她前衛又大膽的穿搭也再度讓網友們看傻了眼。

CL在5月份發行全新饒舌單曲《Chuck》後，洗腦旋律使她人氣再度飆升，近日CL也受到品牌邀請飛到法國巴黎參與一年一度的時裝大秀。今（5）日上午CL一抵達活動現場，就受到大批粉絲及媒體包圍，她也親民的與粉絲拍照、打招呼，而她除了頂著一頭金色長髮，搭配誇張的眼妝外，她身上還穿著由金色珍珠打造的螺旋造型BRATOP，以及巨大的金色耳環，大方展露出飽滿的上圍曲線與凹凸有致的豐滿好身材，而她人還在街頭就讓現場宛如星光大道般，快門閃個不停。

部分網友看到粉絲及媒體所流出的照片後，紛紛留言「這…太大了」、「真是辣眼睛」、「胸部頂了兩大坨」、「什麼玩意兒」、「好難懂的造型」、「我有點接受不了」；不過也有網友認為「服裝好大膽」、「 我姐slay，太好看了」、「CL造型總是不讓人失望」、「我的女王」成功引發話題。

事實上，CL過去曾是YG旗下女團2NE1的隊長，在其中擔任饒舌、領舞、領唱的角色，而她也以超強的個人魅力與創作風格受到海內外粉絲的喜愛，甚至在2015年開始朝向國際發展，成為小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）等多名大咖歌手的師妹，2019年宣布單飛後，她便成立獨立團隊及公司，希望結合韓國傳統文化與美國專業化體系，朝向全方面發展。