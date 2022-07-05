搶夏日旅宿商機，福容大飯店推多種住宿方案，帶全家出遊超FUN鬆。麗寶福容店最低7,680元，再加贈麗寶樂園門票；福容旅花蓮店把海洋公園及出海賞鯨行程全包了，兩人5,499元起。福容墾丁店及美棧墾丁大街，暑假皆推出補助1,300加碼1,300優惠，贈送價值1,300元館內抵用券。福容高雄店首度將超夢幻人魚秀表演搬到飯店泳池中，兩大兩小入住4,388元起。不玩水的人可以至福容淡水漁碼店欣賞絕美夕陽，平日入住7,999元起，還能加價升等露營房型。賽車旅店最低5,600元，加贈樂園門票和飄移卡丁車或下午茶拼盤。此外享福卡會員平日入住加碼補助800元(限量100名)，7/15後也可使用國旅補助1,300元，同時再享最多88折的會員折扣。

親子享受歡樂玩水時光，到福容花蓮店入住海洋奇緣 暑假住房專案兩人5,499起，含兩客早餐、海洋公園門票2張或雙人賞鯨半日遊程。麗寶福容店推夏?樂園物語專案，每人再贈1張麗寶樂園雙園雙日門票，兩人最低7,680元。福容福隆店雙人成行7,999元起，再送休閒活動三選一體驗券2張，此外還有四人專案7,999元起，除了贈送早餐及休閒活動券外，再送溫溫炸雞桶1份。鄰近海邊的福容墾丁店7/15-8/31推Fun4一夏住房專案兩人6,800元起，美棧墾丁大街雙人入住夏遊 墾丁趣專案2,999元起，平日享國旅補助1,300元，再贈價值1,300元住宿、餐飲、休閒折抵券；福容高雄店暑假免費觀賞泳池美人魚表演，還可以租借人魚尾巴，拍美照留念，即日起至9/30入住盛夏遊港都專案，兩大兩小含早餐4,388元起，並贈送Haagen-Dazs冰淇淋與夾腳拖。

夏日除了戲水，也發展許多另類體驗。廣受親子客群喜愛的福容淡水漁碼店，平日入住無敵海景親子假期專案7,999元起，可以無限暢玩親子體能館淡水阿熊勇闖歡樂島，續住第二晚加5,000元，此外預訂官網任一住房專案，可加價升等露營房型，邊住飯店邊露營；賽車旅店也推出玩樂一夏專案兩人5,600元起，加贈每人1張樂園單園雙日門票，以及每位1張飄移卡丁車券或下午茶拼盤；福容桃園店入住豪華雙人房3,299元起，加碼送沙雕下午茶組，即日起搭配桃園觀光補助可再折1,000元。福容台北一館的台北FUN一夏住房專案，不分平假日雙人只要3,999元，贈送紅酒與沙雕下午茶組，會員再享提前入住2小時禮遇。此外福容享福卡會員平日入住官網專案，加碼補助800元（限量100名），7/15後也可搭配國旅振興補助1,300元，同時再享金福級88折、銀福級9折、新福級95折的會員折扣。