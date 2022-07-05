衛福部長陳時中5日出席「同心攜手對抗慢性病 代謝症候群管理起跑」活動，面對媒體提及參選台北市長是否萌生退意表示，沒有宣布，也就沒有萌生退意，現在就是先把防疫做好。（鄭任南攝）

代謝症候群是慢性病的前身，腹部肥胖、三高、膽固醇異常都是判定標準，其中男性腰圍大於90公分就算超標。國民健康署和中央健保署今天宣布合作推動「代謝症候群防治計畫」，衛福部長陳時中出席致詞，看著台下幾位來賓笑說「可能我們前面4位都不合格啦！」引發台下哄堂大笑。

衛福部統計，國人十大死因超過一半都是慢性疾病，這些疾病的共同危險因子包括腹部肥胖、血壓、血脂、血糖、膽固醇過低等，5項危險因子符合3項就是代謝症候群。國民健康署109年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上接受成人健康檢查的民眾中，超過3成7都有代謝症候群，約71萬人面臨三高等慢性病的發生危機，更顯現出代謝症候群早期管理的重要性。

國健署說明，代謝症候群判定標準包括：腹部肥胖（男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分）、血壓偏高（收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg）、空腹血糖偏高（≧100mg／dL）、空腹三酸甘油酯偏高（≧150mg／dL）、高密度脂蛋白膽固醇偏低（男性＜40mg／dL、女性＜50mg／dL），符合3項即可判定為代謝症候群。

不良的生活型態是導致代謝症候群的主因。陳時中表示，從飲食上控制之外，也提醒大家不要抽菸、多運動；應該從腰圍開始，請大家一起努力。他看著台下幾位來賓，笑稱「可能我們前面4位都不合格啦！」

國健署與健保署合作推動「代謝症候群防治計畫」，透過基層診所幫助民眾改善慢性病共同危險因子。陳時中表示，該計畫是針對20至64歲的民眾，如透過健康檢查發現有代謝症候群，可由基層院所醫師評估其慢性病風險因子，並依照個人化的健康管理需求提供飲食、運動、體重控制、戒菸戒檳、三高管理等健康指導，並由醫師和病人共同設定改善目標。

國健署提醒，罹患代謝症候群的民眾，常常因為平時沒有明顯不適症狀，而輕忽了自我健康管理的重要性，進而錯失了遠離慢性病的良機。40歲以上的民眾可善用免費成人預防保健服務，了解自己是否罹患代謝症候群，及早配合此計畫，在醫師的指導下做好個人健康管理，即可重拾健康，避免慢性病的發生。