議長張清照（左五）今天特與經發局、清水區公所、裕嘉里長洪瑞昌、田寮里長許進興等人，一起實地會勘。（議長張清照服務處提供）

張清照（前左二）表示，「路平、燈亮、水溝通」是政府對人民最基本的保障，鄉親出入應有一條平整且安全的道路可行。（議長張清照服務處提供）

台中市清水區裕嘉、田寮等里有數10戶長期未裝設自來水，前年至去年陸續施工裝接管線。民眾反映施工後路面卻凹凸不平，機車行經容易打滑，重車輾壓更是破損不堪宛如斷腸路！市議會議長張清照5日特邀集經發局等單位實地會勘，市府同意撥款近1200萬元，將兩里長達5000多公尺道路一次「燙平」。

裕嘉里、田寮里民投訴說，自來水裝設工程在去年9月底已全部完工，自來水公司施工後雖有進行「假封層」，卻只舖設部分路面，使得整條道路出現高低不平的落差；經年累月再因風吹雨打太陽曬，加上重車日以繼夜的輾壓，造成路面破損不堪、坑坑洞洞儼然淪為「斷腸路」。

附近民眾指出，他們每天騎機車行經這些有高低落差的道路，很容易打滑摔倒，因路面不平摔傷的意外，已經發生多起，可說是險象環生；開車經過也如「跳漫波」，很多低底盤的自小客車更身受其害，讓民眾飽受「路害」損失。

張清照表示，「路平、燈亮、水溝通」是政府對人民最基本的保障，鄉親出入應有一條平整且安全的道路可行。張清照今天特與經發局、清水區公所、裕嘉里長洪瑞昌、田寮里長許進興等人一起實地會勘；各界會勘後，經發局立馬同意撥款全面「燙平」道路。

經發局強調，燙平路段包括清水區高美路97巷、315至365巷與支線，中央路永安巷與支線和112巷；華美街、三田路、橋江北街一段、菁埔路、中華路等巷弄共長5113公尺、面積約2萬6022平方公尺，總經費近1200萬元。將從7月15日開工，並趕今年底前全部完工。