新北地檢署檢察官顏汝羽恫嚇被告並責罵「謊話連篇」，她還上網罵律師白目；去年底懲戒法院職務法庭第一審後認為她情緒控管不佳、無法調適工作壓力，使當事人對司法產生負面觀感，判決罰款月俸10月、逾百萬元，顏女不服提上訴，職務法庭第二審駁回確定。

2018年9月27日顏女辱罵竊盜案件被告「我從剛剛就覺得你謊話連篇」，另同年10月29日她也對聲請覆議車禍鑑定書的過失傷害案 被告，要求具結指認員警瀆職，否則要辦他誣告。

前年4月1日顏女還在檢察官論壇，批評曾與她在司法特考補習班同 學的黃姓律師，罵對方「白目」、「編劇本給當事人」，公開對方臉 書截圖；她也不滿蔡姓律師庭訊時遲到，影響她開庭，竟直接發函給 律師和當事人，質疑對方專業能力。

職務法庭認為，顏女恣意地批評黃姓律師，不僅有損律師的名聲評價，也可能影響承辦檢察官在該案的相關訴訟作為，而危及 該案被告的訴訟上權益及公平審判，更對檢察官的職位尊嚴造成傷害 。

職務法庭表示，顏女以不正方式的訊問，對其訴訟上的防禦權侵害 甚鉅，且她用不正當干預律師的辯護權行使，破壞當事人對律師的信 賴關係，顏女思想偏激執著、情緒敏感反覆與控管不佳，有懲戒的必 要。

職務法庭考量，顏女坦白認錯，她仍在候補檢察官階段，相關案件 都是在她剛分發前幾年，偵查實務經驗尚有不足，但檢評會建議對她 申誡處分過輕，因此判決對她罰款現職月俸10個月，經上訴後遭第二審駁回。