指導的碩士余正煌有高達七成一樣。（張薷攝）

參選桃園市長選舉的林智堅，遭爆在中華大學的論文碩士論文涉嫌抄襲，台大國發所退休教授杜震華再踢爆，林智堅在台大國發所的碩士論文，與碩士生余正煌的論文，有高達7成一樣，在「研究概念」和「研究方法」部分的雷同率高達88％，整份是余正煌論文的翻版，兩人當時的指導教授，正是現任國安局長陳明通，要求林智堅出面澄清，否則就退出桃園市長選舉。

杜震華指出，林智堅2017年1月在台大「國家發展研究所」在職碩士班的論文「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響-以2014新竹市長選舉為例」，和2016年7月同所碩士余正煌的論文「2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎」題目和摘要，有高達7成一樣。

杜震華表示，在最重要的「研究概念」和「研究方法」上，至少有7處對余正煌論文大量抄襲，分別是在「摘要」、8-9頁、9-11頁、11-12頁、13頁、14頁、15頁；抄襲字數分別達到151字、667字、564字、422字、199字、205字、178字，在這些部分的雷同率高達88％。

杜震華表示，林智堅論文幾乎整份是余正煌論文的翻版，只是用同樣的一套資料，將研究對象改為另一位候選人，以研究所對研究生要求必須要有所「創新」的學術標準而言，此種論文一般教授都不會同意，特別是又存在著如此眾多的抄襲，而林智堅的碩士論文選擇不公開，是否保有甚麼重大秘密，使得論文必須「永久封存」。

杜震華直言，由於林智堅的指導教授為陳明通，也是余正煌碩士的口試委員，且時間差距僅僅半年，竟然無法看出林智堅論文和余正煌論文的高度雷同，以及存在的大量抄襲，顯然未能負責任地指導論文研究和撰寫，放任這種論文在台大通過審查，這也顯示台大放任式的學術自治已產生問題。

杜震華要求，林智堅本人出面應澄清，誠實地表態該論文是否為自己所做，對選民做交代，對出桃園市長的選舉，作為他負責任的表現，選民不能接受一個表面道貌岸然，但在暗室就會欺騙的市長。