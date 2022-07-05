以12億元改建的新竹市立棒球將啟用，清大副教授、校隊總教練林琨瀚今表示，在紅土區與休息室間的球場範圍內竟有水泥砌的水溝，當球員要去接界外高飛球，可能誤踩受傷，建議把欄杆往前挪，形同把水溝移置球場外，讓球員安全無虞。（周志豪攝）

以12億元改建的新竹市立棒球將啟用，清大副教授、校隊總教練林琨瀚今表示，在紅土區與休息室間的球場範圍內竟有水泥砌的水溝，當球員要去接界外高飛球，可能誤踩受傷，建議把欄杆往前挪，形同把水溝移置球場外，讓球員安全無虞。

林琨瀚也提到，原本新竹棒球場的記分板可擋到民宅，但新球場記分板過低，之後夜間比賽，球場與後方民宅開燈，也恐影響打者看球。

立委鄭正鈐補充，休息室護欄只有到球員腰部，球員追界外球時可能意外翻出；護欄前約50公分寬水泥水溝上蓋鐵質水溝蓋板，市政府稱要以鋪軟墊、人工草皮解決，球員穿釘鞋在紅土上跑，到這邊卻是鐵質水溝蓋板，對運動員很危險。

鄭正鈐也提到，新竹市立棒球場小，座位區陡，看球區護網卻偏矮，球容易被打上去，對看球球迷安全也有危險，應參考其他球場，裝設隱形護網保護。

鄭正鈐說，新竹市長林智堅7月8日就要請辭去選桃園市長，希望接手代理市長要把球迷關注的棒球場安全問題解決。