俄羅斯與中國軍艦昨天先後出沒釣魚台海域，引起日本高度關注，我外交部發言人歐江安今天表示，釣魚台列嶼是我國固有領土，不容置疑，不論任何各方的主張或片面行為都無法改變這樣的事實。
日本防衛省表示，昨天上午7時44分（台灣時間6時44分）左右，一艘中國海軍江衛II級護衛艦航行在釣魚台海域日本的「臨接海域」內；另外一艘俄羅斯軍艦則是在上午7時至8時左右也航行在釣魚台周邊的「臨接海域」內。
歐江安說，我們有注意到中俄軍艦出現在釣魚台周邊海域，外交部重申，釣魚台列嶼是我國固有領土，不容置疑，不論任何各方的主張或片面行為都無法改變這樣的事實。我國政府堅定捍衛國家主權，持續秉持以和平理性的方式，處理釣魚台列嶼主權問題。
歐江安強調，對於中俄聯手派遣軍艦進入台灣或釣魚台鄰近水域，政府會密切關注他們的動向與動機，避免影響國家安全與區域和平穩定。
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