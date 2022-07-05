由於景氣擔憂沈重，近一周整體固定收益型ETF淨流入規模較前一周成長2.6倍至61.05億美元，凸顯資金持續擁抱投資等級債尋求防禦，淨流入金額較增加四成至62.14億美元，非投資等級債小幅淨流入1.74億美元，但仍持續從新興市場債資產流出。

美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至6月29日美國貨幣基金規模4.53兆美元，較前一周減少0.26％。富蘭克林證券投顧建議，採取靈活彈性配置策略的美國價值平衡型基金為核心，讓經理團隊自動聚焦最具吸引力的收益和潛力機會。債券隨殖利率彈升後，評價面改善，可先留意投資等級債資產，例如產油重鎮波灣債市的布局機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，現階段投資首重管理通膨和利率上揚風險，並在震盪中尋找布局機會，投資級債的吸引力與公債的預期回報機會正在改善。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，全球各類固定收益市場今年已歷經嚴峻的修正，其中屬於美元計價投資級債資產的波灣債市，再次展現抗跌特性。由於市場已相當程度反應聯準會（Fed）的鷹派升息路徑，美國公債殖利率可能已經到達高點，債券攀高的殖利率具投資吸引力，也代表可增加債券配置的時機已到。