腹瀉、便祕、心悸是許多上班族常有的困擾，盜汗、熱潮紅更像更年期症狀，但若對這些症狀不以為意、就醫後未改善，恐是致命的「神經內分泌腫瘤」（NET）上身。醫師提醒，由於此病症狀類似腸躁症、更年期、自律神經失調等問題，患者易輕忽，發現時有5成病患腫瘤已轉移，若為遠端轉移，平均存活率不到3年。

神經內分泌腫瘤（NET）是從神經內分泌細胞演化而來的腫瘤，有內分泌功能的器官就有可能發生。台北榮總一般神經外科主任許秉權觀察，隨著醫學診察技術進步，近年來發現，越來越多原本誤以為是自律神經、婦科、腸躁症等患者，確診為神經內分泌腫瘤患者。因該病確診時，多已轉移，若為遠端轉移，存活率不到3年，他感嘆，「因為常出現在40歲的中年人，多為家庭經濟來源者，因不易治癒，往往導致一個家庭的殞落。」

許秉權說明，因神經內分泌腫瘤會分泌腎上腺、甲狀腺、荷爾蒙，導致內分泌過量、症狀多元，例如，發生在腸胃道致胃酸分泌過多產生胃食道逆流，「因為太難發現，盛行因此確診時多半已罹病5年以上，預後較不佳。」

新北市立土城醫院副院長魏國珍表示，該病難察覺，至今發生原因仍不明；此外，神經內分泌腫瘤轉移他處，會導致肺癌、肝癌等，卻難得知起因是腫瘤作祟，「導致該病的盛行率明顯被低估。」

如何確認是否罹病？許秉權說，若經診療仍未緩解症狀，可做較完整的健檢，含全身核磁共振、胃鏡、大腸鏡，若不放心可做正子攝影，「尤其是40歲女性卻已出現盜汗、熱潮紅更年期症狀，顯然不正常，建議做完整的檢查。」

針對神經內分泌腫瘤的治療，許秉權坦言，切除腫瘤是目前標準治療方式，再輔以標靶治療、化療等方式治療，「所幸內分泌腫瘤成長速度緩慢，讓患者有時間因應。」