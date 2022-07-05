台南市長黃偉哲今天出席台灣芒果輸日行銷記者會。(曹婷婷攝)

澳門日前稱台灣進口芒果外包裝樣本驗出新冠病毒陽性，台南市長黃偉哲今出席農糧署台灣芒果輸日記者會時被問到芒果「被確診」，他說，6月15日後就沒有台灣芒果輸入澳門，澳門7月2日做這項宣布，間隔17天且期間經過香港轉口，「不知道是政治病毒還是新冠病毒？很奇怪！」

黃偉哲繼前天真對台灣芒果被澳門驗出有病毒，是「欲加之罪，何患無辭」，今天重申，這對農民是不可承受之重，不該將台灣芒果汙名化。他說，從6月15日之後就沒有台灣芒果輸入澳門，澳門7月2日做出這項宣布，不但已隔了17天，中間還經過香港轉口，居然還找得出病毒？他說，這不知道是政治病毒還是新冠病毒？讓人覺得很奇怪。

他說，在澳門政府沒有具體提出明確之前，農民已經無法接受，也深深感受澳門對台灣的不友善。他說，香港、澳門本身也是新冠病毒疫區，之前說台灣白帶魚包裝有病毒，現在又說芒果也有病毒，硬要誣賴台灣芒果真的很糟糕，他也引述農委會主委陳吉仲說，「芒果不會確診，人才會確診。」這對台灣農民非常不公平。

針對澳門指我們進口芒果包裝有病毒，農糧署署長胡忠一說，農委會防檢局目前為止都沒收到澳門政府給台灣的官方正式公文。他說，台灣芒果目前銷往香港1034公噸、日本415公噸，其次為韓國377公噸，大陸僅有55公噸，今年愛文產量雖少，但日本對台灣芒果的訂單有比往年多。