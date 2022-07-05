目前被關押在俄羅斯的WNBA球星葛萊娜（Brittney Griner）寫信向美國總統拜登（Joe Biden）求救，她很擔心白宮再不出面，她就要永遠被關在俄國了。葛萊娜的經紀人公開她部分信件內容：「我正在俄羅斯的監獄裡，沒有我的妻子、家人、朋友、奧運球衣或是過去任何成就可以保護我，我很害怕要永遠在這裡了。」

葛萊娜信中提到，她的父親是越戰老兵，她家每年都會歡度國慶日（美國7月4日），今年她失去自由之後，這個詞對她而言具有完全不同的意義。葛萊娜寫道：「我知道您很忙，但是請不要忘記我和其他被拘留的美國人，請盡一切力量帶我們回家。我2020年第一次投票就投給你了，我相信你能幫我重獲自由，我還有許多事情想做。我多麼想念我的家人！」

今年2月中葛萊娜在俄國海關被發現攜帶大麻電子菸，至今被關押在看守所，美媒報導俄國法院最高可能以走私毒品的罪名判她入獄10年。前美國陸戰隊成員保羅惠蘭（Paul Whelan）2018年被俄羅斯以間諜罪判刑16年，美國政府也在努力營救他，最可能的方式是透過換囚，俄方想要救出的是被美國抓住的走私軍火商布特（Viktor Bout），他被美國法院判刑25年。

2020年7月，葛萊娜曾要求WNBA停止播放美國國歌，這是為了抗議黑人女子泰勒（Breonna Taylor）遭到警察槍殺。現在有人趁機嘲笑葛萊娜的處境，但她解釋過美國國歌從不是為黑人寫的（那時還未解放黑奴），她強調自己絕無對軍人和國家不敬的意思。

※中時新聞網提醒您：遠離毒品，保護家人。