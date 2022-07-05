新北市鶯歌區尖福公園今啟用，「陶壺」主題遊樂設施相當吸睛。（工務局提供）

新北市新工處近期在鶯歌區高職東街19巷設置尖福公園，斥資1000萬元打造，將鶯歌特色陶藝融入其中，打造成「陶壺」主題公園，今日啟用吸引周邊住戶目光。工務局長詹榮鋒表示，尖福公園座落在三鶯文創整合計畫附近，隨著捷運三鶯線、新北市立美術館等建設落成，觀光人潮將有所提升。

新工處表示，鶯歌尖福公園是公園兼兒童遊樂場用地，周邊有二橋綠家園、尖山公園等公園場域，尖福公園將「彩藝陶壺屋」特色融入主題，除了有陶壺遊戲屋，還有高2.6公尺的溜滑梯、高2公尺的陶壺地景遊戲區、幼齡遊戲區及無障礙遊具設施，落實分齡分區共遊需求。

新工處補充，公園也配合樹木媒合移植計畫，周邊工程施工期間移植的喬木將會移到公園內，配合遊具提供遮蔭效果，同時增加都市綠化，剛開幕就吸引不少小朋友前來玩樂，家長在一旁顧小孩也不怕曬傷。

市議員蘇泓欽表示，尖福公園原本是長期未開闢的荒地，因私有土地遲未能徵收，差點淪為不肖人士傾倒廢棄物的垃圾場，所幸在多方奔走下，市府願意價購7坪的私人土地，打造陶藝特色公園，雖然公園僅有343坪，但遊戲設施相當具有特色，造型陶壺內部以GRC（玻璃纖維強化水泥）結合彩色透明壓克力，在陶屋內可以感受到彩色光影變化，讓公園更好玩、有趣。

不過，蘇泓欽也建議，目前政府財政困窘，無力負擔土地徵收費用，導致許多公園開闢計畫卡關，呼籲市府透過容積轉移、都市計畫變更，設法開發，不要讓土地閒置形成髒亂點、浪費價值。