高雄市市長陳其邁上任後，提出任內以推動13座運動中心為目標，5日楠仔坑運動中心舉辦動土典禮，是高雄預計新建5座運動中心之一，計畫總經費為4.1億元，工程費為3億6810萬元，將保留原有楠梓游泳池，並新建地上2層的中大型運動中心，是座結合游泳池的複合式運動中心，打造全齡運動環境，預計2024年完工。

5日市長陳其邁由立法委員劉世芳及市議員陳善慧、黃文志、李柏毅、李雅芬、李雅慧、陳麗珍、李眉蓁等，以及不少楠梓區在地里長陪同出席動土儀式，肯定市府推動國民運動中心決心。

陳其邁致詞時表示，楠仔坑運動中心位於東楠梓，鄰近仁武、大社、燕巢等，也鄰近未來的台積電，未來就業人口其實非常多，根據地區的特性規劃一個比較綜合性、共融性相關的運動中心，這裡有溫水游泳池、烤箱、SPA、更有球場、瑜珈教室、飛輪健身等等，提供非常完善的運動設施，目標高雄市要有13個在各個行政區的運動中心能夠盡速普及，讓喜歡運動的不管是長輩、小朋友以及各年齡都能夠有好的運動中心。

高雄市運發局局長侯尊堯表示，針對13座運動中心目前有4大規劃策略，包括新建運動場館，如楠梓坑運動中心、三民運動中心、小港運動中心、岡山運動中心、鼓山運動中心。或是媒合校園空間開闊運動據點的前鎮運動中心、前金運動中心、鹽埕運動中心、美濃運動中心、大寮運動中心。

以及完善既有運動園區的鳳山運動中心；跟活化現有空間打造優質場域的苓雅運動中心、左營運動中心共13座，均不綁約採銅板價。

高雄市工務局局長楊欽富說明，楠梓游泳池從1986年台灣區運動會啟用至今，如今改造為現代化的楠仔坑運動中心，位於楠梓國道一號旁旗楠路的楠梓運動園區，計畫總經費為4.1億元，工程費為3億6810萬元，將保留原有游泳池並新建地上2層的中大型運動中心，是座結合游泳池的複合式運動中心。

內建50公尺水道室內溫水游泳池、可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場、以及飛輪、TRX懸吊、韻律、瑜珈、健身中心等十項現代運動設施。

高雄市工務局指出，規劃以既有游泳池為中心，並向廣場延伸綜合球場，退縮開放空間將翻轉過去楠梓運動園區較為封閉的意象，並設有153輛汽車位及164輛機車停車位，可增加來訪的運動人次，提高運動園區的使用率，預計將取得智慧建築及綠建築合格級標章；屋頂造型以楠梓區當地的楠木意象，以光影表現獨特的空間張力，讓人彷彿置身於森林裡光影變化中，預計2024年完工。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)