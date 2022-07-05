里長抱怨國民黨市長參選人蔣萬安不接地氣，年底選戰逼近，卻還沒有來拜訪，比較像是「天龍國王子」，台北市長柯文哲今出席活動被問到有何看法，他說，台北市有456個里，要每個里長都拜訪完不是那麼容易，以他當市長的經驗，市政從教育、交通、都市計畫等，什麼都要學習，沒有這麽容易。

柯文哲表示，台北市有456個里，每個里長要拜訪完，也不是那麼容易，儘管是他，幹了8年市長，也不是每個里長都拜訪過，他覺得這也不容易。