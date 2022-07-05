【全程字幕】揭林智堅論文抄襲！喊按李眉蓁標準調查 王鴻薇轟：有羞恥心就退選

新竹市長林智堅被爆出2008年在中華大學發表的碩士論文，抄襲竹科的研究報告，國民黨立委賴士葆要求，民進黨過去高雄市長補選時，如何質疑候選人李眉蓁的碩士論文抄襲標準，現在應該用同樣標準檢驗林智堅。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬反擊，林智堅在中華大學的論文是共同計畫主持人，台大論文部分，是同個選舉、主體不同，因此沒有抄襲問題，拿李眉蓁來類比是不倫不類。

台北市議員王鴻薇爆料，林智堅2008年中華大學發表的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲竹科報告書；林智堅則回應，這些爆料內容先前就遭披露，這也不算是什麼新聞，已是舊聞，他絕對禁得起考驗。國民黨團今天再呼籲林智堅應出面講清楚，不能說只是「舊案」就輕鬆帶過。

對此，鄭運鵬表示，國民黨會把林智堅論文與李眉蓁狀況當類比，顯然認為李眉蓁是抄襲，但李眉蓁當時狀況是，被抄襲的同學不知道被抄襲，跳出來舉發，林智堅在中華大學的論文是共同計畫主持人，台大的論文則是同個選舉、主體不一樣，沒有抄襲的問題。

鄭運鵬說，國民黨想要用李眉蓁類比林智堅，畫虎不成反類犬，不倫不類，可見林智堅參選桃園市長民調領先，所以國民黨才出這招，但對選情不會有太大的影響，或許能鞏固國民黨基本盤，挽回張善政弱勢，相信中間選民會有判斷。

民進黨團書記長陳歐珀則說，林智堅經過幾次選戰檢驗，都有詳細說明，林智堅的論文還不至於到抄襲、剽竊，各界可以放大檢驗，也希望林智堅能再次把外界質疑解釋清楚。