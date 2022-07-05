暑假正式開跑，國旅明顯回溫，關西六福莊搶攻暑期商機，除了親子出遊外，也特別針對年輕族群推出各式限定方案，包含一個人的「單身旅行住房專案」，單獨入住剛果綠地房，12,900元起+10%，還有車站定點來回接駁、早餐及晚餐，活動體驗任選兩場等內容。是三個死黨出遊可選「Cool瘋樂園」暑假住房專案，3人入住剛果原野房外，享早餐、六福村水陸聯票手環，一起去六福水樂園冰凍消暑後，再到六福村主題遊樂園玩轟炸水派對，最後晚上欣賞絕美煙火秀，只要9,900元起+10%。另外，搭配悠遊國旅方案上路，從7月15日起，只要平日入住，再享房價現折1,300元。

單身經濟正夯，不一定要有人陪才能夠享受生活，有時候就是想一個人靜靜地享受旅程。關西六福莊特別打造「單身旅行住房專案」，除提供剛果綠地房、早餐及晚餐，還貼心地安排定點來回接駁，接送地點為各大車站桃園高鐵站、新竹高鐵站、板橋車站、南港車站、台北捷運永寧站等，省去舟車勞頓的不便與風險，還有館內活動體驗任選兩場，全部12種動物體驗及生態體驗都可挑選，包含全球唯一的「犀望巴士」、全台首創的「勇闖猛獸島」、寓教於樂的「農事體驗」等，單身貴族價12,900元起+10%，朋友也想加入，只要再加價3,000元，就能結伴同行。

有些旅行一定要跟死黨出遊才最好玩，絕對不能錯過「Cool瘋樂園」暑假住房專案，3人只要9,900元起+10%，入住剛果原野房一晚、美味早餐外，逢水樂園暑期開放期間，六福村二日入園手環升等為水陸聯票，前進六福水樂園，體驗全台唯一的6°C低溫「冰凍滑道」，以及超刺激飛天梭立體滑道「海神飛艇」、造型像滑板運動的Ｕ型池「天旋地轉」、俯衝直下「急速飛魚」、UFO造型的「大漩渦」等，接著再到六福村參加「轟炸水派對」，和水戰士、比基尼女郎大玩水仗，感受濕身快感，最後晚上以百萬級的煙火秀做結尾，跟好友留下足以回味多年的深刻記憶。