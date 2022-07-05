台股今（5）日早盤趁著美股4日休市、日韓陸港等亞股齊漲下喘口氣，一早一度大漲逾270點，台積電（2330）衝高至451.5元大漲11.5元，然而就在市場歡欣鼓舞迎來有望出現一天反彈行情之際，市場賣壓湧現，指數直線下殺翻黑，台積電再創437.5元波段低點。

台股因融資維持率已掉到140％以下，殺融資浮額壓力大，只要一反彈融資自斷或被迫遭到授信公司斷頭的壓力沈重，致投資人「拉高就是逃命」，只要反彈有高點就先跑，或是隔日沖立即殺出，致台股今天從高點14,488點下殺至最低14,178點，上下震盪高達310點。

台積電情況一樣，一早衝上451.5元，最低殺到437.5元，高低震盪也達到14元。不只台積電，多數個股都是「開高殺低」，聯發科一早衝上630元，隨後摜殺型601元，暫時險守600整數關卡，由於已有機構法人下調聯發科目標價至5字頭，因而600元關卡恐陷入苦戰。