據路透看到的法案內容顯示，德國政府正準備入股那些因天然氣價格飆漲而虧損連連的能源公司。與台灣不同，德國主要電力公司都是民營企業。德國政府希望加強對能源公司的支援，以便與俄羅斯持續進行能源大戰。

據知情人士透露，該法案本周可能會送交國會，另外也將允許政府對用戶徵收緊急稅。目前不清楚該修正法案將多快實施。

根據最新的能源提案，政府可在關鍵基礎設施相關企業中，透過類似新冠疫情時期的紓困機制，來持有該企業的有投票權或無投票權的股份。目前政府各部會都在討論這些修正法案，可能在周五送交國會。

而德國官員一直在與俄國天然氣最大買家、德國天然氣和電力營運商Uniper商討紓困方案。而周一股市交易員之間傳出Uniper有國有化風險，導致該公司股價大跌27.6%。

Uniper在上周指出，正在與政府商討可能的擔保、信貸額度的提高，甚至政府的入股。不過據知情人士表示，德國政府會把入股當作最後手段來使用。

一名政界的消息人士表示，對Uniper的紓困可能會類似疫情時期對漢莎航空(Lufthansa)的支援，當時政府對漢莎金援了90億歐元，使其免於破產。

周一基準的荷蘭天然氣合約價格上漲13.6%，來到每單位167歐元，為自今年3月8日以來的新高水準。該價格雖然仍低於歷史最高水準，但比去年同期高出500%。

德國政府一直警告，如果天然氣儲備不夠，冬季可能會出現能源短缺和強制配給供應。