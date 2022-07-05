立法院副院長蔡其昌說，民眾感受上並沒有「市長換人、空氣換新」，台中市的汙染要解決必須要有行動力及方向。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕昨天在臉書發一張從台中遠眺玉山的照片，證明台中市空品已經變好。卻引來對手立院副院長蔡其昌譏評，稱台中夏天看到玉山日常，不表示台中的空品變好。盧秀燕5日於線上市政會議說，空品國家標準為15微克，台中自民國95年以來，今年上半年平均首次低於15微克，創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市。

蔡其昌今天到大甲區順天國小會勘新建運動場地修建，針對市長盧秀燕臉書貼文說看得到玉山，證明台中市空品已經變好。

蔡其昌說，台中的夏天基本上在市區都可以看得到玉山，夏天看得到玉山是台中人的日常，不表示台中市的空品變好，台中市的空品這四年來並沒有明顯改善，甚至在指標上這四年來都還比較差，民眾的感受上並沒有「市長換人、空氣換新」，台中市的汙染要解決必須要有行動力及要有方向。

蔡其昌指出，中火只占台中市汙染源的8％，就算8分拿滿，還有92分未解決，扣92分只考8分不會是好成績，不是解決空汙的方法，更何況8分也未拿到；因為盧市長面對中火只是政治攻防，並沒有很認真想要去讓中火排碳下降。

蔡其昌說，其他92分是台中最大的汙染源，其實是移動汙染源，涉及到很多交通運具；如我蔡其昌有機會當市長，我們一定要加大電動車的補助力道；第二是大規模實行智慧交通，包括智慧停車，尤其假日一位難求，車子一直繞、一直繞排放更多的廢氣，如果用智慧的方式透過手機APP快速找到停車位，台中市的空氣品質自然會變好，用智慧、科技幫忙解決空汙，這些事都應該做，很可惜這四年來都沒有看到在改變。

盧秀燕表示，台中空品過去幾乎都未達到國家標準，在市府團隊和市民努力節能減碳下，台中今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，是自民國95年來首次低於國家標準的15微克。台中去年同期為20微克，今年不但是自民國95年以來最好紀錄，也創下中南部地區第一個符合空品標準的縣市，更優於全國平均的14.7微克。

盧秀燕指出，今年上半年還歷經中南部每年會碰到的空汙季，但在大家努力下，不僅今年上半年PM2.5平均濃度低於國家標準，在空氣品質不良(AQI＞100)天數方面，去年上半年累積天數為17天，今年上半年已降至6天，減少11天，希望未來天數能越來越少，讓市民呼吸到符合國家標準、新鮮的空氣。

盧秀燕強調，市府積極推動節能減碳，推出包含iBike三倍增計畫，目前站點已達1107站進度超前，預計今年可提前達標1329站；台中電動公車達200多輛，為全國數量最多，致力發展無汙染運具；而市民換發電動車補助也是全國最高；另台中捷運綠線開通至今，累積搭乘人次已達800萬人次，感謝市民配合節能減碳，市府下半年繼續努力。

環保局指出，市府除監督中火落實減煤，也以身作則努力改善空品，目前台中市電動公車數全國第一，市府也擴大老舊機車汰換補助，並補助企業汰換燃油或燃煤鍋爐，改用天然氣鍋爐；另將各級學校燃油鍋爐，全部汰換成天然氣鍋爐；針對台中的火化爐，市府也投資2億多元，預計今年底前汰換完畢。