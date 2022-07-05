英資中心主任李美江(圖左)表示，因為覺得教師要從零開始建立一套教材是非常辛苦的，因此在一年前萌生研發編輯這套雙語教材的想法，英資中心隨後著手邀集優秀的國內外相關老師一同來編輯這教材。(黃敬文攝)

野柳國小教師陳盈材(圖左)表示，野柳國小具有得天獨厚的世界級的野柳地質公園，在疫情前每年來自世界各地的遊客絡繹不絕，配合校本課程申請雙語領航計畫，讓學生透過情境式浸潤，自然而然開口說英文，將偏鄉特色課程雙語化。

新北市近年為推廣雙語教學不遺餘力，不僅首創推出雙語獎勵計畫，新北市英語資源中心也與自然輔導團熱血教師群合作，研發自然領域雙語教材LV(Learning Vitamin)包；今(5)日舉辦110學年度國小推動雙語教育績優頒獎暨雙語教材發表會，新北市副市長劉和然也與地方民代及其代表出席，表揚各校及教師對雙語教育的付出。

今年新北市首創推動雙語獎勵計畫，共4校獲金英學校獎，分別為新市國小、頂溪國小獲得特優，鷺江國小及光復國小獲優等、4施獲金英教師獎及4師獲雙語推手獎，後續將提供得獎者申請雙語教學個人獎勵金、教材研發補助金及出國考察補助金，總獎勵額度高達百萬；今日活動也頒發54名教師雙語學分班結業證書，並發表新北自行研發雙語教材，讓教師雙語教學能力更進一步。

劉和然表示，為達2030新北雙語城願景，新北市首創推動雙語獎勵計畫，鼓勵教師投入雙語教學，表揚推動有功學校及教師；特別感謝國立臺北教育大學及臺北市立大學與本市合作開辦雙語學分班，今年共培養54名本國雙語教師，預計2026年本國雙語師資達500位，達校校有雙語師資目標，提升國小教師雙語教學專業。

獲得雙語推手獎特優的英資中心主任李美江表示，因為覺得教師要從零開始建立一套教材是非常辛苦的，因此在一年前萌生研發編輯這套雙語教材的想法，英資中心隨後著手邀集優秀的國內外相關老師一同來編輯這教材。

李美江說，老師可運用這次教材，透過科學探究法讓小朋友觀察周遭自然現象，提出問題形成假設、實驗驗證，結合英語學習解開自然奧祕，與他人分享新發現。

雙語推手獎得主野柳國小教師陳盈材表示，野柳國小具有得天獨厚的世界級的野柳地質公園，在疫情前每年來自世界各地的遊客絡繹不絕，配合校本課程申請雙語領航計畫，讓學生透過情境式浸潤，自然而然開口說英文，將偏鄉特色課程雙語化。

陳盈材說，參加雙語導覽的學生都很開心，他們可以開口、很自信的應用英文，了解到說英文並不如想像般的困難。

教育局表示，新北市雙語實驗課程學校自105學年度13校，發展至本(110)學年度67校，預計2026年校校有雙語師資、2030年達校校有雙語課程，未來持續透過實施多元方案如每週1日英語日、英速魔法學院營隊、冬夏令雙語營及英語競賽等，讓雙語落實在生活當中。