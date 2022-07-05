身兼全國正副議長聯誼會總會長的新北市議長蔣根煌，5日帶隊聲援苗栗議長鍾東錦。（李京昇攝）

鍾東錦說，他只求民調選出人選。（李京昇攝）

鍾東錦表示，他仍會參選到底。（李京昇攝）

國民黨各縣市首長提名風波不斷，日前全國正副議長聯誼會中，多位出席的議長、副議長針對黨中央縣市長提名表達不滿，身兼全國正副議長聯誼會總會長的新北市議長蔣根煌，5日帶隊聲援苗栗議長鍾東錦，蔣根煌也拿出各縣市議長、副議長連署書，來力挺鍾東錦參選到底，並向中央喊話傾聽地方聲音。

今天各縣市議長、副議長齊聚苗栗縣議會，與會出席的除新北市議會議長蔣根煌，還包括新竹市議會議長許修睿、花蓮縣議會議長張峻、基隆市議會議長蔡旺璉、新竹縣議會議長張鎮榮、南投縣議會議長何勝豐、新竹縣議會副議長王炳漢、新北市議會副議長陳鴻源、嘉義市副議長蘇澤峰、桃園市副議長李曉鐘等10位正副議長，以及苗栗不分黨籍縣議員、各界代表等2、30人。

蔣根煌在記者會開始前，取出各縣市正副議長連署書，表示要支持鍾東錦參選到底，他說，今天特別到苗栗為鍾東錦加油打氣，在黨中央提名人選之前，黨內各大重要會議中，他都有不斷給予建議，也向朱立倫主席提及，去走訪地方時，要多跟地方協商，但結果來看都沒有協商，才會引發這次各界反彈。

許修睿說，今天動員各縣市議長、副議長就是要來聲援鍾東錦，他希望中央要聽到地方聲音，沒有地方的付出，哪來的中央，目前大家的訴求，只是希望程序正義，透過民調來選出人選，這麼微薄要求希望中央聽得到。

鍾東錦表示，選舉只是一時，他認為不管大小選戰，應該都要按照民主規則，在年初就向朱主席建議，採用民調的方式來推派人選，誰民調第一誰就參選，而不是問東問西找人問，然後要連署簽名，就決定出人選，這樣方法完全不對。

鍾東錦說，如果是用民調初選方式選人選，大家就沒有爭議，也是師出有名，但黨中央做法是往死胡同走，導致地方出現派系糾葛、互相角力，變成抹黑鬥爭，所謂禍起蕭牆，還沒打仗就被內部的子彈射死。

鍾也提到，黨中央現在說要讓提名競選小組進駐苗栗縣黨部，但沒有給他過正式公文或是電話告知，只憑一句話就要把苗栗縣黨部接走，他不介意黨部回歸中央，但給他適度尊重是必要的，不應該因人設事。

有媒體問到朱立倫做法是否過河拆橋，鍾東錦表示，這樣講有點太慘忍，只是不夠厚道，原本還有轉圜餘地，現在是什麼機會都沒有，包括連接手地方黨部的事情，都沒有找他談，讓他覺得非常遺憾。

最後，鍾東錦表示，看到各縣市議長、副議長情義相挺，讓他感到窩心又感動，他們是看到好朋友被別人欺負，才會挺身站出來，為了回報大家他也會按照自己的步調走下去，而他不希望脫黨參選，黨有黨的想法，因為有人在黨中央隨意放話，才會讓朱主席判斷錯誤，但他希望黨中央可以調整策略，他一定會非常努力，並且參選到底。