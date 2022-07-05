籃隊經理畇二。（三立提供）

紅隊經理斐棋。（三立提供）

黃隊經理林襄。（三立提供）

帶出全民體育風潮的台視、三立運動實境節目《全明星運動會》，第四季將於7月24日在台視晚間8點登場，三立都會台晚間10點播出，製作單位形容本季賽事是「一場打破紀錄的戰爭」，除有全新賽制外，將新增黃隊，形成藍、紅、黃3隊共鬥，並從230為報名中挑選的超級新秀，他們在試測階段成績都超越前3季林敬倫、曹佑寧、郭芝吟、林穎樂等人的紀錄，製作單位特別強調「體能狀態」與「運動風度」為新一季首要挑選條件，而挑選範圍包括演員、歌手、啦啦隊、模特兒、Youtuber等。

《全明星運動會》中負責賽事播報的靈魂人物已確定由體育主播卓君澤接替蔡尚樺與徐展元搭檔。其實卓君澤在第三季就曾代班過一次，當時徐展元就曾表示第二季時有問過「老朋友」卓君澤要不要徵選當「選手」，若是她參加，應該會虐殺很多藝人。卓君澤表示可以接下主持棒非常榮幸和開心，自己也看了前三季，無論是代班或者是巨蛋的大場面她也都有參與，自己特別喜歡現場運動熱血的感染力，讓人熱血沸騰，這就是運動場上的氛圍。她對於搭檔徐展元完全不擔心會有任何特殊狀況發生，因為徐展元是非常專業而且經驗豐富的運動主播，只要有他就會很安心，要真的說擔心的點就是因為大家都很努力投入，對分數會非常走心，雖然這也是比賽的一部分，希望可以更呈現出大家一起享受過程的氛圍。

這次3隊的隊經理也將全部更新，藍隊的隊經理畇二是中信兄弟啦啦隊與中信特攻啦啦隊的一員，她很開心也很榮幸能夠擔任藍隊隊經理來服務大家，全新的賽制、全新的開始，她相信藍隊絕對可以繼續拿下冠軍。在前3季中，她看到錢薇娟嚴肅且嚴謹的態度，警惕自己要細心行事，特別是錢薇娟對隊員的心理輔導又像媽媽一般很貼心，很喜歡這種感覺，笑說：「要快快掌握隊上狀態，成為錢姐的好幫手！」

紅隊的隊經理斐棋分別是統一獅和臺南台鋼獵鷹啦啦隊，在接到通知的當下整個人高興得跳了起來，能有這樣機會和驚喜讓她滿口都是「真的超級感恩！」因為能在全明星這個大家庭裡是她的夢想，更是全新的挑戰，已經等不及要開戰啦。

而新增的黃隊隊經理則由樂天桃猿啦啦隊的林襄擔任，個子嬌小的她從小就很喜歡運動，前幾季看節目時就很嚮往期待能有一天可以參與其中，沒料到竟然成真了，現在己經開始不斷對自己心裡喊話說：「我會努力做好隊經理這角色。」