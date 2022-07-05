美國芝加哥郊區國慶遊行今天發生大規模槍擊事件，讓獨立紀念日慶典蒙上陰影。總統拜登在演說中試圖信心喊話，呼籲國人在國家面臨經濟挑戰和分裂之際，發揮愛國情操。

綜合法新社和路透社報導，拜登在白宮的演說中表示，他相信美國能度過「令人不安」的時期。

拜登說：「我們總是從最嚴重危機的最深處攀上高峰。我們先前遇過試煉，如同今日面臨考驗，但我們從未失敗，因為我們從未背棄定義這個國家的核心信念和承諾。」

他表示：「經濟正在成長，但並非沒有痛苦。自由受到攻擊，在國內外都受到攻擊。近日，有理由認為這個國家正在倒退、自由已走下坡，我們認為受到保護的權利不復存在。」

拜登是指最高法院近來一連串裁定，包括推翻近50年墮胎權的憲法保障、為希望在公共場合擁槍的族群擴大槍枝權利，以及限制政府對抗氣候變遷的能力。

他還說：「我知道這會令人精疲力竭、令人不安，但今晚，我希望讓大家知道，我們將度過這一切。」

拜登呼籲國人在面臨國家分裂之際團結一心。

他說：「在這風雨飄搖的日子，願我們發揮愛國情操。我相信我們會更團結勝於分裂，我更相信這是我們的抉擇，我相信我們有能力選擇團結，目標一致。」

拜登在演說中僅略提上午發生在伊利諾州芝加哥郊區高地公園（Highland Park）的槍擊事件。據報槍手從屋頂向觀看遊行的群眾開火，釀成6死36傷。

拜登稍早已發聲明譴責這起「無謂的」暴力行為，矢言繼續對抗美國槍枝暴力氾濫情況。

根據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料，美國今年發生至少309起大規模槍擊事件。這個非營利研究組織將大規模槍擊定義為不含槍手、4人以上中彈或遇害。

全國公共電台（NPR）提到，拜登仍樂觀看待國家的未來，堅稱美國人會更團結，但民眾此刻似乎沒有如此樂觀。最近美聯社/美國民意研究所（NORC）一項調查顯示，85%美國人認為國家走錯方向。拜登的支持率仍在低檔徘徊。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110705