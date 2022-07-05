酷熱的啤酒旺季到來，臺虎精釀提前為操熱難耐的酒友們，超前部署了兩場吃喝玩樂兼具的消暑啤酒趴！除了睽違兩年不見、堪稱臺虎品牌週年慶的啤酒嘉年華「福虎祭」，今年將於7/23、24首度移師「臺北統一時代百貨夢廣場」復出舉辦。此外，臺虎更與國內知名潛店DEEPSOUL合作，延續9.99系列酒款「葡島太郎」愛護海龜、海洋生態的故事，直闖海龜大本營「小琉球」，於7/16舉辦一場結合淨灘與酒吧衝浪的單日活動「葡龍宮趴」，邀請各路酒友們從七月中旬一路嗨到月底。

臺虎精釀啤酒節「福虎祭」回歸！這次將以「酒鬼奧林啤克」作為主題，結合美食、音樂與遊戲競技，不但有超過三十款鮮釀生啤，更加碼邀請北中南三地知名酒吧聯手打造限定即飲調酒，活動當日更將推出節慶特款福虎酒：福虎香敬如檳，讓兩年空窗期的酒鬼們享受滿滿的啤酒新體驗。「2022福虎祭」也將首度移師到臺北統一時代百貨夢廣場，於7/23～7/24啟動兩日無酒不歡的消暑新生活。

啤酒節當然少不了酒水，超過三十款臺虎的鮮釀，從低卡零糖質「臺虎生啤酒嗨」、「臺虎金桔」、經典的「臺虎IPA」，夠嗨夠ㄎㄧㄤ的9.99％系列，酸啤系列的紫蘇Sour IPA「相思相愛」、「百香果賽松」、「關鍵檸檬塔」，蘋果酒「亞森羅蘋」、「神秘嘉檳」等多款限定酒款等著大家來發掘。

活動也特別邀請臺北、臺中、臺南三地酒吧合作即飲調酒與啤酒特調，攜手To Infinity and Beyond 酒吧推出帶果酸、甜美如頂級巧克力的「莫忘可可」、與剛摘下2022世界調酒大賽「臺灣區冠軍」的酣呷餐酒館，推出有著淡雅麝香、具有白酒輕盈口感的「麝香虎萄」。而臺中舟舟 （Bar Boat）酒吧、臺南T.C.R.C.、Bar Home則分別以臺虎的啤酒作為素材，設計出獨樹一格的啤酒特調。另外，臺虎的直營調酒吧Bodega，也將推出四款經典即飲調酒迎戰。

臺虎更獻上活動限定瓶裝酒「福虎香敬如檳」，邀民眾一同開瓶歡慶！每年福虎祭都會推出的限定瓶裝酒「福虎酒」，為慶祝睽違兩年能在啤酒節與大家再次重逢，臺虎以「歡慶」的概念作為發想，使用酸度明亮的金香葡萄發酵，優雅的白葡萄香氣裡帶著金香葡萄特有熱帶水果氣息，丹寧細膩、氣泡感輕盈，尾韻更是清新爽口，將於福虎祭當日搶鮮供應。

「福虎祭」今年首度移師至臺北市區，於統一時代百貨夢廣場舉辦，以「黎明重生派對」作為視覺形象，將臺虎的吉祥物「阿虎」虎口換化為通往異次元派對的入口，舞台裝置則由前衛藝術家「李文政」操刀，在舞台鷹架的基礎裡，運用大量的霓虹燈管、孔雀燈，並將其擅長的台式風格加入其中，塑造光與黑暗交錯、如黎明前的神秘感，是這次活動場域的一大看點；活動兩日為免費入場，九組強檔DJ全日放送， 另提供含活動紀念酒杯2022版金虎杯的「好幸虎券」、「財虎自由券」於售票網站ACCUPASS線上與臺虎精釀旗下四間門市（啜飲室大安、台中、Landmark及Driftwood西門町）限量販售，更多訊息請於臺虎精釀臉書專頁查詢。

為響應自五月起陸續到來的「世界烏龜日」、「世界海洋日」以及「世界海龜日」，臺虎首先於五月份推出以「浦島太郎」作為主題的9.99系列酒款「葡島太郎」，並延續童話故事中救海龜、愛護海洋的寓意，進行一連串的公益接力活動。

除了首先與非營利組織Salt Collectiv於五月初號召近50位志工，前往北海岸的石門風箏公園進行一日淨灘之外，臺虎也將於7/16(六)直奔臺灣國內海龜最密集的生態區「小琉球」，攜手知名潛店DEEPSOUL舉辦一場結合淨灘、酒吧衝浪的公益活動「葡龍宮趴」。臺虎將於活動當日在會場「小琉球中澳沙灘」上，架設一座以臨時結構物搭建而成的「葡龍宮」啤酒吧台，並提供現場淨灘者免費臺虎酒款，期望重現「浦島太郎」故事中歌舞昇平、放歌縱酒的景象，讓酒友們在現場開心飲酒之餘，也能順手撿海廢、做環保。

「龍宮趴」的夜間行程，將移師至由DEEPSOUL經營的旗下酒吧品牌Get Drunk進行。參與者可透過購買活動套票，獲得本次活動的限量周邊：「臺虎 X DEEPSOUL聯名酒杯」一只，更得以在指定時間內於Get Drunk、Wave Bar冰郎小酒館、貳拾有陸Bar、氮醉JoScubar、植蜜BAR等五間小琉球島上酒吧，分別兌換五杯「葡島太郎特調」，並在蒐集完五間酒吧的圖章後返回Get Drunk進行最終抽獎，獎品將包含由DEEPSOUL提供的多款品牌周邊、餐券、導潛券，以及其他隱藏大獎。臺虎與DEEPSOUL也將把扣除成本後的票券收益，全數捐贈至「臺灣咾咕嶼協會」，為國內海洋保育共盡一份心意。

「葡龍宮趴」活動套票目前已於DEEPSOUL於SHOPLINE架設的官方電商平台開始販售，「臺虎 X DEEPSOUL聯名酒杯」也將於7/15於臺虎精釀旗下門市（啜飲室 大安、啜飲室 Landmark、Driftwood 西門町、啜飲室 台中）開賣。

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