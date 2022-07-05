蘋果預計在9月推出全新iPhone 14系列手機，相關傳言不斷，近日再有爆料者曝光售價與規格，整體而言，iPhone14手機的價格可能比iPhone 13系列貴上100美元，最後可能來到1699美元（約新台幣5萬）成為史上最貴iPhone手機，且iPhone 14系列並不會有mini規格，入手門檻也會跟著提高。

蘋果爆料者生態盛行，這些人也被認為是「內鬼」時常分享新品的相關規格與計畫，知名爆料者Anthony（TheGalox_）在推特上表示，全新的iPhone 14與iPhone 14 Pro系列，擁有128GB到1TB的4種容量規格，分別採用6.1、6.7吋120Hz OLED螢幕，並搭載A16仿生處理器，電池容量則是3279mAh與4325mAh兩款。

至於售價區間，Anthony提到，iPhone 14與iPhone 14 Max的起售價為799美元與899美元，iPhone 14 Pro型號可能從1099美元起跳，iPhone 14 Pro Max的售價也會從1199美元開始往上加，整體而言，iPhone 14系列的價格可能比iPhone 13系列多出100美元。

科技媒體NoteBook報導，如果Anthony推估的金額正確，代表1TB的iPhone 14 Pro Max售價會來到1699美元，將成為有史以來最貴的iPhone手機。此外，Anthony也爆料，蘋果官方已經確定使用「iPhone 14 Plus」的名稱，而不是現在大家普遍認為的「iPhone 14 Max」這與其他爆料者提到的內容並不一致。

不僅如此，Anthony提到，iPhone 14 Pro和 iPhone 14 Pro Max將搭載高達8 GB 的RAM，比其他爆料者所稱的6 GB RAM還要多。iPhone 14系列的確切規格仍需要等到發表會才會較為明朗，先前也有傳言指出發表會預計在9月13日登場。