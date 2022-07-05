前台大醫院院長陳石池來澎湖時，大讚離島醫療進步神速，對於縣府與基層醫療人員的努力相當敬佩。（張茂雄攝）

賴峰偉將親自向鄉親報告縣府現在做了什麼，未來的施政願景，並與陳雙全一起為澎湖的將來攜手打拚。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉44歲當選澎湖第13屆縣長，2任後因縣政治理績效卓著，被時任總統的馬英九拔擢為內政部政務次長、總統府副秘書長、考選部長，2018年為了實現故鄉親友的期待，接受徵召再次披掛上陣，第三度當選澎湖縣長，創下台灣地方自治史的新紀錄，有人就問，已經68歲的賴峰偉為什麼要堅持競選連任？

走進澎湖縣政府的縣長室，就可以看出美國密蘇里大學工業管理博士出身的賴峰偉，其實擁有一顆務實做事的心，只要跟賴峰偉共事過，就知道縣長節儉、不亂花錢的個性，因此對於施政規劃從不譁眾取寵。

賴峰偉說，在他心中還有很多重大的施政藍圖尚待完成，心心念念想讓家鄉蛻變，這幾年歐美國家推動的氣候變遷管制措施，解方很多都在海洋科學與綠能科技的應用，澎湖位居該浪潮的中心點，如果能善用我們的資源，一定能把握住這最佳永續經營海洋的契機，擘劃澎湖成為一座「海洋科技城市」。

賴峰偉喜愛讀歷史，旅遊處長陳美齡說過，在一級主管群組中，賴縣長常會用歷史故事來與團隊分享，這2年觀光旅遊年、澎湖4大戰役的推廣，還有推動戰爭遺跡與設施優化工程，都是希望善加運用澎湖獨有的文化資產，轉化成觀光資源來行銷。

賴峰偉對教育特別重視，他上任即要求教育處落實雙語教育、外籍教師的增聘，鼓勵澎湖孩子建立體育競技的意識，同時推動歷史文化紮根工作，這幾年講美棒球隊、風浪板選手在國際賽場與台灣屢獲佳績，就是賴峰偉致力基礎體育設施的興建。而澎湖頌的音樂文化推廣，更是建立「澎湖學」的深層文化思考。

賴峰偉3年多前上任不久，全世界就爆發COVID-19新冠肺炎的疫情，所幸賴峰偉當年有處理SARS的經驗，一開始堅持將疫情隔絕於境外的原則，提出機場、港口發燒管制、強制篩檢的管理措施，同時盤點統整澎湖的醫療院所，做有效的分流定位，同時也向中央爭取資源，避免基層醫療的崩盤；因此前台大醫院院長陳石池來澎湖時，大讚離島醫療進步神速，對於縣府與基層醫療人員的努力相當敬佩。

賴峰偉說明，他3年多來踏實施政，不受疫情嚴峻的影響，縣府的各項建設工程已逐漸完成，在如此的條件之下，克服缺工、缺料的問題，幾件重大建設招標完成加緊施工中，接下來他陸續請團隊盤點4年施政績效，做系統化整理做好政策行銷工作，賴峰偉也會親自向鄉親報告縣府現在做了什麼，未來的施政願景，他也會尋求與副議長陳雙全好好談一下長遠合作的關係，大家一起共同為澎湖的將來攜手打拚。