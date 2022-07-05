國民黨喊話林智堅：勿以「舊聞」閃躲抄襲 12:302022/07/05 中時 周志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新竹市長林智堅學位論文接連遭爆抄襲，國民黨上午表示，學術論文涉及個人誠信及相關學術單位之學術信譽，希望林可以出來說清楚、講明白，接受外界及學術規範最嚴格檢視，不要以「這是舊聞」輕輕帶過、閃避外界質疑。（周志豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨提名的桃園市長參選人、新竹市長林智堅學位論文接連遭爆抄襲，國民黨上午表示，學術論文涉及個人誠信及相關學術單位之學術信譽，希望林可以出來說清楚、講明白，接受外界及學術規範最嚴格檢視，不要以「這是舊聞」輕輕帶過、閃避外界質疑。 林智堅論文涉抄襲風波 鄭文燦：這樣太Low了 林智堅論文涉抄襲 何志勇：中華大學應公布研究案合約釐清 林智堅遭爆論文涉抄襲 民眾黨選將喊話：說清楚講明白 # 九合一選舉 #桃園市 #抄襲 #國民黨 #這是 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅遭控論文抄襲 綠委：國民黨用李眉蓁類比不倫不類 12:102022/07/05 政治 林智堅論文抄襲風波 蔡正元要翁達瑞「出來面對」 12:492022/07/05 政治 台大教授怒揭林智堅碩論「大量抄襲」證據 指導教授竟同人 12:052022/07/05 政治 林智堅論文爆抄襲 「桃園人」氣炸：要封存30年嗎 08:082022/07/05 政治 林智堅碩士論文爆抄襲 中華大學：若收到檢舉將調查 10:392022/07/05 政治 林智堅遭爆碩士論文抄政府標案報告 王鴻薇：比學術抄襲嚴重 00:012022/07/05 政治 林智堅論文涉抄襲？柯文哲爆：每天喝酒吃飯 還寫論文別騙了 11:412022/07/05 政治 柯志恩遭網軍圍剿 國民黨提告 04:102022/07/05 政治要聞 護航林智堅台大碩士論文抄襲？指導教授陳明通回應了 12:132022/07/05 政治 影／林智堅碩士論文抄襲是舊聞？王鴻薇公布證據打臉了 10:002022/07/05 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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