民進黨提名的桃園市長參選人、新竹市長林智堅學位論文接連遭爆抄襲，國民黨上午表示，學術論文涉及個人誠信及相關學術單位之學術信譽，希望林可以出來說清楚、講明白，接受外界及學術規範最嚴格檢視，不要以「這是舊聞」輕輕帶過、閃避外界質疑。