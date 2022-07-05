工紙大廠榮成(1909)股東常會通過配息1.2元，今（5）日以14.85元參考價除息交易。由於今年以來股價已拉回修正逾34％、下探近23月低點，榮成今日開高後放量勁揚5.72％至15.7元，填息率達70.83％，截至午盤維持逾2％漲勢，於填息路上穩步前行。

榮成2022年前5月自結合併營收221.64億元、年增9.84％，續創同期新高。惟營業利益3.58億元、年減達79.43％，營益率降至1.62％，低於去年同期8.64％。稅前淨利2.13億元、年減達81.44％，其中歸屬母公司稅前淨利1.47億元、年減86.72％，稅前每股盈餘0.12元。

榮成今年以來營運陷入低迷，主要由於中國大陸疫情升溫影響工紙市場價量需求，且受原物料、能源、運輸等生產成本上升影響，加上去年同期兩岸經濟活動復甦，工紙市場需求暢旺，比較基期墊高亦加劇獲利衰退幅度。

榮成因中國大陸堅持「清零」政策，上海封城防疫影響產業生產及物流運輸，導致5月整體需求及價格下滑。不過，隨著上海6月逐步解封，各產業生產運輸逐步恢復，配合各地政府祭出振興措施，法人預期營運谷底已過，表現可望逐步回升。