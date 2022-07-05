「高雄市楠梓區全民運動館動土典禮」，祈福工程順利進行，中為高雄市市長陳其邁市長、左1為教育部參事葉丁鵬。（體育署提供）

高雄市楠梓區全民運動館於今天（5日）上午舉行開工動土典禮，這座場館是教育部體育署補助興建全台全民運動館20座當中，第2座開工動土的全民運動館，教育部參事葉丁鵬南下參與盛會，該館預計將於2024年10月完工，將為當地民眾打造一個各年齡層均可使用的運動館。

體育署為協助各縣市政府，持續改善優化各項運動設施，自2021年起推動「充實全民運動環境計畫」，編列預算新台幣30億元，規劃國內興建20座的「全民運動館」，含有室內溫水游泳池者，每案補助2億元；無室內溫水游泳池者，每案補助1億元為限。

體育署於2021年4月補助高雄市楠梓區全民運動館工程新台幣2億元，基地面積為8萬零199平方公尺，是地上2層的建築，提供給市民溫水游泳池、綜合球場、體適能中心、桌球區、飛輪教室、空中瑜珈教室／TRX教室、瑜珈／提拉皮斯教室等基本設施外，也設置兒童體適能訓練區及全齡體能訓練室等，符合兒童及各年齡層可以使用的運動設施。

教育部參事葉丁鵬表示，在未來完工後，高雄市民都可以利用全民運動館養成規律運動，鍛鍊健康的體魄，擁抱幸福人生。