歌唱節目選秀冠軍出身的朱俐靜，去年公開2020年時發現罹患乳癌，她選擇正面迎戰病魔，兩年來積極接受治療，但仍不敵癌細胞摧殘，家屬證實她已於前天(7/3)病逝，享年40歲，朱俐靜過世的消息震驚外界，如今她最後現身大型活動的畫面曝光，當天她難得跟台下觀眾提出請求，成了她最後的心願。

朱俐靜2020年底發行專輯《來日方長》，去年初受訪時首度曝光自己罹癌的消息，也表示積極接受治療中，她最後一次現身大型活動已是去年10月，社群最後更新時間則是3個月前，這段時間眾人都以為她只是休假在靜養，沒想到再得知朱俐靜的消息，竟是她已於前天(7/3)癌逝，如今家人忍悲處理她的後事，追思會等消息尚待進一步安排再公布，朱俐靜的圈內好友無不悲痛，摯友Lulu更是在得知消息的當下，當場崩潰痛哭。

朱俐靜最後一次現身大型活動，是去年10月出席台南的「將軍吼音樂節」。(翻攝自YouTube)

朱俐靜最後一次現身大型活動，便是以表演嘉賓身份，出席台南「將軍吼音樂節」，回推當時她應是撐著病體上台，當時的畫面曝光，朱俐靜帶著滿滿笑容與活力登台，難掩激動跟台下觀眾打招呼，直呼好久不見，很開心來到現場吹著海風唱歌，「不管今天是唱新歌舊歌快歌慢歌，都希望帶給大家好的回憶，因為我們終於在這裡碰面了，我真的超期待的！」。

帶著病體上場的朱俐靜，在曲目上展現十足的敬業與誠意，唱了〈其實沒聊什麼〉、〈不完美的完美〉、〈今天我想來點〉及〈存在的力量〉等歌曲，她氣色跟精神看上去還不錯，期間還丟海報、到台下跟觀眾握手，做足粉絲福利，到了中途的聊天時間，朱俐靜罕見跟眾人提出請求，希望在她喝水的時候，觀眾們能帶來「整齊的掌聲」，眾人熱情回應配合，達成了朱俐靜這「最後的心願」。