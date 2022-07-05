以中國為主要出資國的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank，簡稱亞投行）將開設在北京之外的首個辦事處，以應對中國針對海外旅行的嚴格防疫限制。據透露，該海外辦事處目前首選地點為阿拉伯聯合大公國首都阿布達比。

《華爾街日報》引述知情人士稱，這個臨時辦事處把阿布達比作為首選地點之一，最早可能在今年夏天開業。他們稱，除了讓駐地工作人員能夠更容易地旅行，該辦事處或許還可以幫助亞投行擴大全球影響力。

阿布達比的入境政策目前相對寬鬆，已接種疫苗人員無需出示核酸檢測陰性結果，也不需要接受隔離。

亞投行發言人Bob Pickard證實設立一家海外辦事處的計劃。他表示，亞投行董事會已批准設立一個臨時運營中心，以滿足該行發展方面的擴張需求，設立新的辦事處將有助於拉近亞投行與客戶和項目之間的距離。此外，亞投行還可能尋求董事會批准再開設6個辦事處。

據知情人士透露，由於新冠疫情暴發後，中國在2020年基本上關閉了邊境，入境者須經歷數週隔離，導致亞投行駐北京的員工難以到國外檢查項目或收集新的潛在投資訊息，這使得實現亞投行在亞洲和其他地區投資基礎設施項目的目標成為一項挑戰。

這些知情人士稱，從那時起，亞投行一直苦於應對國際人才流失的問題。後來亞投行調整了政策，該行現在允許員工在國外工作，他們還說，該行希望新的海外業務有助於吸引新的國際人才。