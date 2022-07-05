高姓男子與罹患罕見疾病的兒子相依為命，家中經濟不佳又與人發生車禍遭判刑，面臨鉅額求償金，父子2人覺得生無可戀、協議共赴黃泉，先是共同服用老鼠藥輕生未果，隔天又改用刀自殘頸部，4天後2人仍生還獲救。高雄地方法院依《加工自殺》罪判高父6月，但法官同情父子兩處境，依法免除其刑。

高男的兒子罹患罕見疾病，2人相依為命，2020年3月高父騎機車不慎與人擦撞，對方腦部重創，送醫不治，高男坦承過失，但因為付不出和解金，最後仍被依過失致死罪判7月定讞。

高男想到要入獄服刑，無人照顧兒子，去年10月某日萌生輕生念頭。兒子得知父親不想活了，表示自己一人活著也沒意義，2人決定共赴黃泉。當晚，高父先餵食兒子老鼠藥，自己也吞了不少，企圖結束生命。

沒想到隔天2人突然清醒，陳男死意甚堅，衝去廚房拿水果刀想要自殘，陳男兒子見狀，也求父親帶走他。陳男幾番掙扎猶豫，實在不忍心兒子孤苦無依，晚上便拿刀朝自己和兒子的頸部自殘多刀，想要刻意失血過多身亡。

不料4天後，陳男再度奇蹟甦醒，見一旁兒子還有一絲氣息，不忍心之下立刻報警求救，救護人員將他們2人送醫急救後無大礙，但社工人員發現不對勁，報警處理。

高雄地方法院審理時，法官認為高男行為危害兒子身心健康，對社會也有不良示範，依《加工自殺》罪判6月，但法官同情2人受經濟環境、罕病拖累所苦，才一時失慮，最後依法免除高男的刑責，免入獄服刑。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980