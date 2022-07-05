台中某間電子公司的軟體工程師經常被老闆言語羞辱，前年間老闆於例會上痛罵與毆打他，他報警處理後，隔日被老闆算帳，老闆便在公司門口大罵怒嗆「垃圾」、「你這個腦袋瓜長瘤」等語，讓他憤而控告公然侮辱並求償。民事部分日前宣判，台中地院判老闆應賠償1萬元。可上訴。

判決書指出，軟體工程師主張，林姓男子為他的老闆，2020年9月間在例行會議上，林男不滿對工作報告不滿，便痛罵他「下流老人」，朝他丟板擦，毆打左肩併壓住脖子撞白板，導致左上肢與左胸挫傷，他當時報警提告求償，但林男為此懷恨在心。

工程師表示，隔日上班時，林男於公司門口堵他，責備他請警察到公司已經破壞遊戲規則，接續痛罵「你這個腦袋瓜長瘤」、「他X的」等語，還要求他去別的地方上班。工程師認為林男的行為妨害名譽，再次報警提告並求償。

前案刑事部分，林男因犯公然侮辱罪，遭罰4千罰金，傷害罪部分，處拘役25日定讞；後案刑事部分，經上訴二審，因犯公然侮辱罪，遭處拘役20日定讞。

民事庭審理時，林男辯稱，事件起因是工程師因疏忽導致公司承受巨大損失，後續工程師的態度草率，還屢次挑釁他，認為自己的發言僅是口頭禪，至於「你這個腦袋瓜長瘤」僅表示工程師搞砸工作，搞不清楚狀況，非侮辱之意，若工程師真認為名譽受損，他僅願賠償2000元。

台中地院法官認定，林男辱罵工程師的詞語，在普遍認知中足以貶低人格，客觀上使其社會評價貶損，故不採信辯詞，審酌被害人所遭受的心理創傷，與雙方社經地位等一切情狀，判林男須賠償1萬元為適當。可上訴。