針對新竹市長林智堅的碩士論文疑雲，在林智堅預定中午舉行記者會前，桃園市議員參選人魏筠在臉書貼出中華大學教授王明郎發出的聲明，指林智堅研究內容合情合理。

王明郎署名的聲明表示，當年，中華大學管理學院成立TCSI台灣顧客滿意度指標

（Taiwan Customer Satisfacation Index）研究小組，賀力行、李友錚、王明郎等教授，都屬於這個TCSI的實驗室，除了大家共同參與討論，並分享使用TCSI實驗室的相開資料。

在那幾年，我們幾位教授指導一些碩士研究生，譬如賀力行指導林智堅，大家除了在研究及上課內容中，涉及台灣顧客滿意度指標TCSI 的內容，李友錚、王明郎也申請科學園區管理局的委託計畫，以TCSI取徑做竹科周邊居民的滿意度研究。

林市長在碩士進修期間，接受賀力行教授指導，除了和李友錚、王明郎教授有互動，林市長也共同參加TCSI實驗室的討論，提供意見。

除了賀教授，李友錚也是林智堅從碩士論文計畫到畢業口試的審查委員。在大家的指導下，林智堅參與研究，並在2008年6月繳交科管局結案報告之前的同年4月，由林智堅、賀力行、王明郎聯名，在一場研討會發表了這個共同研究。相關資訊都在網路上還查得到。

林市長後來提交畢業論文，經過審查完成口試，事實上這個竹科周邊居民的滿意度研究，林智堅有參與討論、問卷發放、回收及資料分析，他在碩論使用相關研究內容，教接們認為實屬合理合情。