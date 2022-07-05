國民黨高雄市長參選人柯志恩今（5）日搬到高雄鼓山區，計畫今、明兩天遷戶籍到新興區舅舅住家。她強調，會展開陸海空三軍作戰模式，但外界關心是否會找前市長韓國瑜助陣？她再次重申，目前是柯志恩在打選戰，但私下祝福跟支持比什麼更重要。

柯志恩表示，今天搬到高雄來，戶籍預計今、明兩天跟舅舅聯繫會私下處理，至於選在新興區完全沒有考量，「不知道大力報導後，舅舅會不會讓我遷戶籍」，反正入籍高雄市就對了。

柯志恩表示，現在是陸海空三軍齊發，空軍的部分要靠媒體一起努力，陸軍為傳統一些組織作戰，至於海軍是平常不公開行程，「就是潛在水裡面下面」。

至於競選團隊組成狀況？柯志恩說，現在要去借將，找有打過選戰經驗的人，她有從台北找3個人與智庫有很好的連結度，主打空戰，另也會找在地優秀的人才加入團隊。

「王柯會」將於周日登場，前立法院長王金平將在路竹老家與柯志恩會面。柯志恩笑了笑說，王院長是大家敬重的對象，會向他好好請益，但吃早餐不會談太多，會請益院長關於如何經營地方及組織上給予指導。

媒體關心是否有透過人向韓國瑜接觸、安排見面，柯志恩強調，「沒有欸，目前柯志恩在打選戰」，但過去韓團隊有好的政見、脈絡，都會給予文字資料、口語指導。至於韓國瑜要不要公開回應，都是呼應大家期待，「私下祝福跟支持比什麼更重要」。