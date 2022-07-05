全球領先的儲能產品、服務與數位應用供應商Fluence(Nasdaq: FLNC)最新宣布，攜手台灣電力轉換與電池儲能領域專家利佳興業投入台電儲能自動頻率控制 (Automatic Frequency Control，簡稱AFC)輔助服務。雙方將展開策略合作，共同開發台灣首座100 MW等級的電池儲能系統。此項合作專案預計在2023年中於花蓮建置完成，為Fluence目前在台灣合作建置最大的儲能AFC專案之一。

Fluence亞太地區總裁Jan Teichmann表示：「台灣是目前亞太區儲能領域發展中最活躍的市場之一，這歸功於公部門制定明確的再生能源滲透率與淨零碳排放目標，驅動能源生態圈。這次我們與利佳興業齊心投入台電AFC輔助服務，期待能強化台灣智慧電網的韌性，加速台灣能源轉型的布局。」

基於再生能源供電的間歇性，台灣正積極部署儲能系統，滿足電力調度的彈性，以避免電力中斷的事故發生。其中，台電的AFC輔助服務更扮演穩定電網的重要角色。台電已宣布預計在2025年前達成1,000 MW的儲能系統建置容量目標，經濟部能源局亦規劃500 MW的地面型太陽光電結合儲能目標。

利佳興業董事長陳俊榮表示：「台灣在導入再生能源併網發電的同時，儲能系統建置是不可或缺的一環。利佳興業是一家具有35年電力電子研發製造經驗的公司，我們專注於PCS，BMS及EMS的開發與整合，亦致力於打造電網等級的儲能配電解決方案，協助產業穩定供電。很榮幸這次能借重國際儲能巨頭Fluence的專業經驗與技術，一同提供符合台電標準的供電品質，共創節能永續的未來。」

今年四月，Fluence已成功合作取得台電桃園龍潭超高壓變電所60 MW（6萬瓩）儲能系統標案，投資金額逾新台幣26億元，為目前台灣公部門規模最大的儲能案場。其建置完成後的容量佔比，將達台電自建儲能容量的37.5%，扮演提供台灣穩定供電的關鍵角色。截至目前，Fluence已建置或簽約和管理、運維的的儲能系統超過4.8 GW。Fluence在業內擁有最豐富的儲能系統建置和營運經驗，根據2021年IHS Markit全球市調報告，Fluence以18%的市佔率位居全球儲能大廠首位。