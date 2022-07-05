1名網友在《路上觀察學院》發文，日前她在等紅綠燈時，見到1對母女，女兒未戴安全帽站在機車腳踏板滑手機，奇葩的是，放置手機的支架卻戴著安全帽，讓他不禁直呼：「可憐的妹妹，手機都有帽子，但你沒有」，貼文一出，引起眾多家長憤怒留言：「所以手機比妹妹值錢嗎」、「路上很多家長都這樣」。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》發文，日前他在等紅燈時，見隔壁一名女童站在媽媽機車的腳踏板上，畫面中可見，女童未戴安全帽，但讓原PO嘖嘖稱奇的是，女童滑手機的支架上竟被上戴了一頂安全帽，讓原PO不禁將這有趣的畫面分享給大家。

照片曝光後網友們紛紛留言笑說：「所以手機比妹妹值錢嗎」、「小小年紀就在思考節省家庭開銷」、「妹妹可以摔壞，手機不能摔壞」、「要照到車牌啦，這樣才能檢舉」、「妹妹受傷自己會長回來，手機壞掉只能買新的」、「妹妹口罩請帶好」。

也有人憤怒指責家長拿女童生命開玩笑，「路上很多家長都這樣，為什麼不幫孩子準備1頂安全帽」、「站一週導護就可以親眼看看有多少垃圾家長」、「曾經在路上看過1位騎機車拔拔載著3個小朋友，小孩都沒有戴安全帽，自己卻戴好戴滿」。